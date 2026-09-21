61 yaşındaki doktor gittiği kafenin lavabosunda ölü bulundu

Olay, 20 Eylül günü saat 17.27 sıralarında Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki doktor Semih Lütfi Mirapoğlu, müşteri olarak geldiği kafede bir süre sonra lavaboya geçti.

5 SAAT BOYUNCA KAPI KİLİTLİ KALDI

Çocuk Cerrahi Uzmanı olduğu öğrenilen doktor Mirapoğlu'nun yaklaşık 5 saat boyunca lavabodan çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen iş yeri çalışanları kontrol etmek istedi. Lavabo kapısının içeriden kilitli olması üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. Kapının açılmasıyla Mirapoğlu yerde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mirapoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Belediye tabibi tarafından olay şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Mirapoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliği tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Doktorun kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.