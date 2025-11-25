61 yaşındaki kadının acı sonu: Eşinin kullandığı servisin altında kaldı!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İrvet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.