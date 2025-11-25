Haberler Yaşam Haberleri 61 yaşındaki kadının acı sonu: Eşinin kullandığı servisin altında kaldı!
İstanbul Bayrampaşa'da 61 yaşındaki İrvet A., isimli kadın eşinin kullandığı servisten inmek isterken, yere düşerek aracın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. 61 yaşındaki İrvet A. isimli kadın, eşi Malik A.'nın kullandığı servis minibüsünden inmek istediği sırada bilinmeyen bir nedenle yere düşerek aracın altında kalması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İrvet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

