Haberler Yaşam Haberleri 6.2 milyar liralık yasa dışı bahise 17 tutuklama
Giriş Tarihi: 11.09.2026

6.2 milyar liralık yasa dışı bahise 17 tutuklama

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
6.2 milyar liralık yasa dışı bahise 17 tutuklama
  • ABONE OL
Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Mart'ta sanal devriye üzerine araştırmalara başladı. MASAK raporları ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, 40 şüphelinin yaklaşık 6,2 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşlardan temin ettikleri banka hesaplarını kullanarak yasa dışı bahis gelirlerini farklı hesaplara ve kripto varlıklara aktardıkları, bu yöntemle parayı akladıkları tespit edildi. Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 37 SIM kart, farklı kişilere ait 26 banka kartı, 2 bilgisayar, tablet ve USB bellek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 tabanca ve 3 şarjörün yanı sıra 61 gram uyuşturucu madde türevi bulundu. Gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
6.2 milyar liralık yasa dışı bahise 17 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA