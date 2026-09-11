6.2 milyar liralık yasa dışı bahise 17 tutuklama

Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Mart'ta sanal devriye üzerine araştırmalara başladı. MASAK raporları ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, 40 şüphelinin yaklaşık 6,2 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşlardan temin ettikleri banka hesaplarını kullanarak yasa dışı bahis gelirlerini farklı hesaplara ve kripto varlıklara aktardıkları, bu yöntemle parayı akladıkları tespit edildi. Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 37 SIM kart, farklı kişilere ait 26 banka kartı, 2 bilgisayar, tablet ve USB bellek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 tabanca ve 3 şarjörün yanı sıra 61 gram uyuşturucu madde türevi bulundu. Gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör