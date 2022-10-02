62 yıl sonra gelen şehitlik

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Naci Gökmen, 1960'ta eşini ve 3 aylık oğlunu son kez öptükten sonra vatani görevini yerine getirmek üzere Siirt'e gitti. 3 ay sonra bebeği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Hamile olan eşi ise 8 ay sonra ikinci çocukları Dursun'u dünyaya getirdi. Ancak Naci Gökmen doğan çocuğunu hiç göremeden, askerde hayatını kaybetti. Evlenip İzmir'e yerleşen Dursun Gökmen, bir gün yolda yürürken ayakkabısının topuğu düşünce, ayakkabı tamircisine gitti. Ayakkabıcı, Gökmen'e askerlik arkadaşına çok benzediğini söyleyerek, nereli olduğunu sordu. Aldığı cevaplarla müşterisinin, askerlik arkadaşının oğlu olduğunu öğrenen ayakkabı tamircisi, yıllardır sakladığı Naci Gökmen'in fotoğrafını, Dursun Gökmen'e gösterdi. Ardından da Naci Gökmen'in, kaza yaparak şehit olduğunu en ince ayrıntısına kadar anlattı.Dönemin şartları nedeniyle yıllarca nereye başvuracağını bilemeyen Dursun Gökmen (61), yıllar sonra köyüne dönüp durumu caminin imamı İsmail Sütçü'ye anlattı. İmam da konuyu Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan yazışmalar sonrasında Naci Gökmen'e 1 Haziran 2022'de ölümünden tam 62 yıl sonra şehitlik unvanı verildi. Şehitliğin resmiyet kazanmasının üzerine Naci Gökmen'in mezarı şehit mezarına dönüştürülerek, mezarın başına da Türk bayrağı dikildi.