623 genç hafız dualarla icazet aldı

Trabzon İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 623 öğrenci için Hanife Hatun Camii'nde toplu icazet merasimi düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Reisü'l-Kurra Mustafa Demirkan'ın yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, il protokolü, din görevlileri ve hafızların aileleri katıldı.

Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 623 öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Hafızlık eğitiminin yanı sıra Kur'an'ın anlamının da gençlere öğretilmesinin önemine dikkat çeken Genç, 4-6 yaş Kur'an kurslarının geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti. Trabzon'da halen 2 bin 200 öğrencinin bu yaş grubunda eğitim aldığını belirten Genç, hafızların yetişmesinde emeği geçen ailelere ve hocalara teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise hafızlığın büyük bir emek ve fedakârlık gerektirdiğini vurgulayarak, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, asırlardır ilahi mesajın eksiksiz şekilde bugüne ulaşmasını sağlamıştır. Kur'an sadece okunacak bir kitap değil, hayatın her alanında rehber edinilecek bir yaşam kılavuzudur." dedi.

Trabzon'un nüfusuna oranla Türkiye'de en fazla hafız yetiştiren il olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, dini eğitimle birlikte bilim ve teknolojide de güçlü nesiller yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İnançlı, ahlaklı ve donanımlı gençler ülkemizin en büyük gücüdür. Bu başarıda emeği bulunan ailelerimize, hocalarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 623 öğrenci dualar eşliğinde icazetlerini alırken, tören ailelerin gurur ve sevinç dolu anlarına sahne oldu.