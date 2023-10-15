63 bin ton odun tasarrufu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) yaklaşık 7 milyon orman köylüsünün desteklenmesine yönelik hayata geçirilen Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi kapsamında kredi ve hibe desteklerinde bulunuyor. Orman köylülerinin ısınma giderlerini azaltarak enerji tasarrufu sağlamak, binaların ömrünü uzatmak ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana 9 bin 35 binaya, 499 milyon 120 bin lira mantolama desteği verildi. Çalışma ile bugüne kadar yaklaşık 63 bin 245 ton odun tasarrufu edildiği belirtildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Ormanlarımızdan elde edilen gelirlerden artık orman köylümüze de pay vereceğiz. Orman köylümüzün ekonomik ve sosyal olarak yanındayız. 'Türkiye Yüzyılı'nı orman köylülerimiz ile daha yeşil hale getireceğiz" dedi.ORKÖY Daire Başkanı Mesut Güler de desteklerin amacının ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, orman köylüsünün yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal kesimde istihdamı arttırarak köyden kente göçü önlemek olduğunu söyledi. Güler, "Yüzde 20'si hibe, geri kalan yüzde 80'i faizsiz krede olarak 5 yıl içinde geri ödeme imkanı tanıyoruz. Son derece cazip. Öngördüğümüzden çok fazla başvuru yapıldı. Pencere değişimi ve katı yakıtlı kat kaloriferi tesisatı dahil ısı yalıtımı projesinin, 2023 yılı kredi üst limiti 90 bin lira. 2012 yılından 2021 yılına kadar 7 bin 153 orman köylüsü aileye 420 milyon liranın üzerinde, 2022 yılında 815 orman köylüsü aileye 30 milyon lirayı aşan ısı yalıtımı desteği verdik. 2023 yılı sonuna kadar 1067 orman köylüsü aileye de 49 milyon liraya yakın destek vermiş olacağız" dedi. DHADüzce'ninEskimencik köyü sakinlerinden Mehmet Bedir, "Burası dağ dibinde bir orman köyü. Kışları çok soğuk geçiyor. ORKÖY tarafından böyle güzel bir imkan tanındı. Muhtarlığımız ısı yalıtımı için başvurdu. Proje ile mantolama yaptırdık. Evimiz çok rutubet oluyordu. Şu anda hiç rutubet yok. 3 ton kömür yakıyorduk, şu anda 750 kilograma kadar düştü. Büyük yakıt tasarrufu sağladık. Paramız cebimizde kaldı. Vesile olanlardan ve bize destek veren orman teşkilatımızdan Allah razı olsun" dedi. DHA