64 yaşındaki Şehrıban teyze’nin okuma aşkı 3 okul 87 kurs bitirdi

İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Şehriban Kılıçarslan, 50 yaşında ilkokulu ardından da ortaokul ve liseyi dışardan bitirdi. Bu süreçte halk eğitim merkezlerinde tam 87 farklı kursa katılıp sertifika aldı. Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk 2 de torun sahibi Şehriban Kılıçarslan, Zonguldak'ta doğdu. Kömür ocağında işçi olarak çalışan babası, 4 çocuğunun en küçüğü olan Şehriban'ı 'Kız çocukları okula gitmez' diyerek ilkokul ikinci sınıfta okuldan aldı. Hep yeniden okuyabilmenin hayalini kuran Kılıçarslan yaşam koşulları buna bir türlü izin vermeyince 50 yaşına kadar hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Erken yaşta evlenip iki kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra 50 yaşında halk eğitim merkezi kurslarına katılarak unuttuğu okuma yazmayı yeniden öğrendi. Ardından da dışarıdan önce ilkokulu sonra da ortaokul ve liseyi bitirdi.Bu süreçte halk eğitim merkezlerinde tam 87 farklı kursa katılan Kılıçarslan asıl hedefinin üniversiteyi bitirmek olduğunu söylüyor. SABAH'a konuşan Kılıçarslan; "Okuma yazma arzum aradan uzun yıllar geçse de dinmedi. Gördüğüm eğitimden sonra şimdi geri dönüşüm malzemelerini değerlendirip yeni ürünler çıkarıyorum. El sanatları müzesi ve bir kültür evi açma hayalim var. Ancak bunu üniversite mezunu olarak yapmak istiyorum. Bunun için de halk eğitim merkezinde üniversite hazırlık kurslarına katılıyorum" dedi.ŞehribanTeyze'yi Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile birlikte ziyaret eden Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Aktı, "87 kursa katılmasının yanı sıra yaptıklarını sergilediğini duyduğumda evine giderek yaptığı eserleri görme fırsatım oldu. Kendisi hayat boyu öğrenme denilen kavramın canlı örneği" dedi.