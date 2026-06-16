65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon: 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince mali suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 346 şüpheli halkında gözaltı kararı alındı. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karaman, Karabük, Kırşehir, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta mali suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 346 şüpheli halkında gözaltı kararı alındı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ve özel belgede sahtecilik, ilgili özel kanunlara muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi.

"OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.