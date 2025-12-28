65 ilde uyuşturucu operasyonu; 768 gözaltı

Türkiye genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen çok sayıda şüpheliye yönelik baskınlar yapıldı.

OPERASYONLAR 65 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 65 ilde düzenlenen operasyonlara 1165 ekip katıldı. Toplam 2 bin 920 personelin görev aldığı çalışmalarda, 17 hava aracı ile 43 narkotik dedektör köpek de aktif olarak kullanıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplam 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

768 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 768 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.