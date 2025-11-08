6.7 milyon öğrenci üniversite sırasında

Türkiye'de güncel verilere göre, 6 milyon 715 bin 761 yükseköğretim öğrencisi bulunuyor. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı istatistiklerde; örgün öğretimde kayıtlı 3 milyon 714 bin 449 öğrencinin 2 milyon 571 bin 297'si lisans, 1 milyon 143 bin 152'si önlisans programlarında öğrenim görürken açık ve uzaktan öğretime kayıtlı 3 milyon 312 bin öğrencinin 1 milyon 921 bin 32'si önlisans, 1 milyon 80 bin 280'i ise lisans programlarında öğrenimine devam ediyor.Yükseköğretim sistemine kayıtlı 6.7 milyon öğrencinin 1 milyon 961 bin 195'i ikinci üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor. Bunların 631 bin 542'si lisans, 1 milyon 329 bin 653'ü önlisans programına kayıtlı. İkinci üniversite okuyanlar hariç tutulduğunda güncel öğrenci sayısı 4 milyon 754 bin 566 kişi. Bu öğrencilerden 3 milyon 20 bin 35'i lisans, 1 milyon 734 bin 531'i önlisans programlarında öğrenim görüyor.Uygulamalı eğitim veren programlardaki öğrenci sayısı 2 milyon 9 bin 572'ye ulaştı. Bunlardan 1 milyon 179 bin 435'i lisans, 830 bin 137'si önlisans düzeyinde öğrenim görüyor. Lisans düzeyindeki uygulamalı programlar içerisinde en fazla öğrenci 132 bin 1 ile tıp olurken onu 89 bin 570 öğrenci ile hemşirelik ve 87 bin 788 öğrenci ile bilgisayar mühendisliği takip ediyor.Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında toplam 186 bin 942 akademik personel görev yapıyor. Bunların 99 bin 172'si erkek, 87 bin 770'i kadınlardan oluşuyor. Böylece kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47'ye ulaşmış durumda. Bu oran 2018 yılında yüzde 43.6 idi. Akademisyenlerin 82 bin 579'u 40 yaşın altında, 104 bin 363'ü ise 40 yaşın üzerinde bulunuyor.