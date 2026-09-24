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Giriş Tarihi: 24.09.2026

67 ülkeden 200 yayıncı İstanbul’da

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Semih KARA Semih KARA
67 ülkeden 200 yayıncı İstanbul’da
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Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği'nin düzenlediği ve Kültür Bakanlığı, Diyanet ile TİKA destekli Uluslararası İslami Yayıncılık Çalıştayı, 25–27 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde başlıyor. 67 ülkeden 200'den fazla yayıncı ve sektör temsilcisini buluşturan üç günlük zirvede; dijital yayıncılık, telif hakları ve çocuk yayıncılığı gibi başlıklarda 12 tematik yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Etkinliğin ikinci gününde düzenlenecek Olağan Genel Kurul'un ardından, İslami yayıncılığın geleceğine yönelik ortak hedefleri belirleyen "İstanbul Deklarasyonu" kamuoyuna ilan edilecek. Program pazar günü sona erecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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67 ülkeden 200 yayıncı İstanbul’da
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