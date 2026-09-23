67 ülkeden 200’den fazla yayıncı İstanbul’da buluşuyor

2021 yılında 30 ülkeden yayıncının katılımıyla İstanbul'da temelleri atılan Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği, beş yılsüren hazırlık ve istişare çalışmalarının ardından Ocak 2026'da, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3335 sayılı yasa kapsamında birlik statüsünü elde etti. 3335 sayılı yasa ile kuruluşuna izin verilen birlikler, uluslararası alanda faaliyet göstermesi, dünyanın neresinden olursa olsun üye kaydı gerçekleştirebilmesi, farklı ülkelerdeşubeler açıp örgütlenebilmesi, uluslararası organizasyonlar yapma yetkisine sahip olması, yurtdışındaki uluslararası kuruluşlara üyelik ve bu tür kurumlarla iş birlikleri gerçekleştirmeleriyle diğer sivil toplum kuruluşlarından ayrılan sektör kuruluşlarıdır.

Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği, Türkiye'de kendi alanında kurulan ilk ve tek yayıncı birliği olma özelliğine sahip bir kuruluştur. Malezya, Özbekistan, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Türkiye, Ürdün, Nijerya, Makedonya, Almanya ve İngiltere'den üyelerin yer aldığı kurucu yönetim kurulu, farklı yayıncılık pazarlarını ve kültürel coğrafyaları aynı çatıaltında temsil eden özelliğiyle öne çıkıyor. Altı ay gibi kısa sürede birliğe üye kaydı gerçekleştiren yayıncı sayısı ise 67 ülkeden 231'e ulaştı. Dünyanın farklı coğrafyalarından İslami yayıncılık alanında faaliyet gösteren yayınevleri, kurum ve sektör profesyonellerini buluşturacak çalıştay; uluslararası yayıncılık iş birliklerinin geliştirilmesi, telif ve çeviri faaliyetlerinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve İslami yayıncılığın küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi amacıyla düzenleniyor.

YAYINCILIK SEKTÖRÜNÜN FARKLI AKTÖRLERİ AYNI MASADA

Uluslararası İslami Yayıncılık Çalıştayı, yalnızca yayınevlerini değil, yayıncılık ekosisteminin farklı alanlarında faaliyet gösteren kurum ve profesyonelleri de İstanbul'da buluşturacak. Programa yayınevlerinin yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kitap dağıtımcıları, kitabevleri, telif ajansları, yazar birlikleri ile farklı ülkelerin yayıncı meslek örgütlerinin temsilcileri katılım sağlayacak. Çalıştay; Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Malezya İslam Üniversitesi, Pakistan İslam Üniversitesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Endonezya İslami Kitap Fuarı, Uluslararası İslami Okullar Birliği, Kuveyt İslami Kitap Fuarı, Islamic Foundation vb 30'u aşkın uluslararası kurum ve kuruluşun destekleriyle gerçekleştirilecek. Bu geniş katılım sayesinde telif haklarından çeviriye, dağıtımdan akademik ve çocuk yayıncılığına, dijital yayıncılıktan uluslararası kitap fuarlarına kadar sektörün farklı alanlarının aynı platformda ele alınması hedefleniyor.

İSLAMİ YAYINCILIĞIN GELECEĞİ 12 FARKLI TEMATİK MASADA ELE ALINACAK

Çalıştayın 25 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek açılış programının ardından, değişen dünyada İslami yayıncılığın konumunu ele alan uluslararası bir panel düzenlenecek. Günün devamında farklı ülkelerden sektör temsilcileri, İslami yayıncılığın güncel meselelerini ve geleceğini ele almak üzere oluşturulan 12 farklı tematik yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Tematik masalarda; üye ilişkileri ve uluslararası dayanışma, kültür ve eğitim, uluslararası kitap fuarları, uluslararası ilişkiler, reklam ve tanıtım, İslami yayıncılık standartları ve kalite, telif hakları ve çeviri, araştırma ve raporlama, İslami çocuk yayıncılığı, kitap dağıtımı ve kitabevleri, hukuki meseleler, etik ve uyuşmazlıkların çözümü ile dijital yayıncılık, veri ve teknoloji gibi yayıncılık sektörünün öncelikli başlıkları ele alınacak. Her masada farklı ülkelerden katılımcıların görüş, deneyim ve önerileri değerlendirilerek ortak çalışma alanları belirlenecek. Görüşmeler sonucunda hazırlanacak raporlar, çalıştayın ikinci gününde tüm katılımcılarla paylaşılacak ve ortaya çıkan önerilerin somut uluslararası iş birliklerine dönüşmesi için ortak bir zemin oluşturulacak.

BİRLİĞİN GENEL KURULU DA İSTANBUL'DA YAPILACAK

Programın 26 Eylül Cumartesi günü ise Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek. Genel kurulda Birliğin gelecek dönem çalışmalarına ilişkin görüşmeler yapılacak ve yönetim kurulu seçimi gerçekleştirilecek. Genel Kurulun ardından çalışma masalarında hazırlanan raporlar katılımcılara sunulacak. Çalıştay boyunca gerçekleştirilen görüşmeler ve ortaya çıkan ortak yaklaşım doğrultusunda hazırlanan "İstanbul Deklarasyonu" ilan edilecek. İstanbul Deklarasyonu ile İslami yayıncılık alanında gelecek dönem uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak hedeflerin, önceliklerin ve çalışma alanlarının ortaya konulması amaçlanıyor.

İSTANBUL, ULUSLARARASI İSLAMİ YAYINCILIĞIN ORTAK BULUŞMA NOKTASI OLACAK

67 Ülkeden 200'den fazla yayıncının katılımıyla gerçekleştirilecek Uluslararası İslami Yayıncılık Çalıştayı'nın, yalnızca sektörün mevcut meselelerinin ele alındığı bir toplantı değil; telif ve çeviri iş birliklerinin, ortak yayın projelerinin, uluslararası dağıtım ağlarının ve uzun vadeli mesleki ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırlayan stratejik bir adım olması hedefleniyor. Üç gün boyunca gerçekleştirilecek uluslararası panel, yuvarlak masa toplantıları, Genel Kurul, İstanbul Deklarasyonu, networking programları ve kültürel ziyaretlerle Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği; farklı ülkelerdeki yayıncılık birikimini İstanbul'da ortak bir zeminde buluşturarak İslami yayıncılığın geleceğine yönelik güçlü ve sürdürülebilir bir uluslararası iş birliği ağı oluşturmayı amaçlıyor.