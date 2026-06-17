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Giriş Tarihi: 17.06.2026

67 yıldır evli çift aynı gün vefat etti

67 yıldır evli çift aynı gün vefat etti
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 67 yıllık hayat arkadaşları, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 6 saat arayla vefat etti.Andırın'ın Boztopraklı Mahallesi'nde yaşayan Döne İspir (86), geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra eşi Abdullah İspir de (96) rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle farklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 11 çocuk sahibi olan çiftten ilk olarak Döne İspir'in gece saatlerinde, eşi Abdullah İspir'in ise sabah saatlerinde vefat ettiği öğrenildi. 67 yıllık hayat arkadaşları, yan yana defnedildi. AA
#KAHRAMANMARAŞ

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67 yıldır evli çift aynı gün vefat etti
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