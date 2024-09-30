675 Nerenin Kodu? +675 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Ülkeler arası telefon iletişiminde düzeni sağlayan ve telefon görüşmelerinin sorunsuz bir şekilde yapılmasına olanak tanıyan uluslararası alan kodları her ülke için ayrı ayrı atanır. Bu atama Birleşmiş Milletlerin bir ajansı olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafında yapılır. Örneğin 001 Amerika Birleşik Devletleri'nin alan kodudur. +675 neresi, hangi ülkeye ait diye sorulduğunda ise 675 nerenin kodu ile aynı yanıt alınmaktadır.

675 Nerenin Kodu?

Dünya genelinde farklı coğrafi bölgelerde yer alan her ülkeye özel bir telefon kodu atanmıştır. Bu kodlar, ülke sınırlarını belirlemeye yardımcı olduğu gibi, farklı ülkelere yapılan uluslararası aramalarda iletişimin güvenli ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu uluslararası alan kodlarından biri de 675'tir. 675 alan kodu Papua Yeni Gine'ye özgü olup o ülkeye yapılan aramalarda mutlaka kullanılmalıdır. Yoksa ülke dışından birinin Papua Yeni Gine'deki birini araması mümkün olamaz.

Türkiye'den Papua Yeni Gine Telefonla Nasıl Aranır?

Papua Yeni Gine gibi uzak bir ülke aramak istendiğinde, Türkiye'den yapılan aramalarda öncelikle uluslararası çıkış kodu olan çift sıfır (00) tuşlanmalıdır. Daha sonra ise aramak istenen ülkenin uluslararası telefon kodu girilmelidir. Papua Yeni Gine ile görüşme yapmak adına çift sıfırdan sonra 675 yazarsanız aranacak ülkenin söz konusu ülke olduğu anlaşılacaktır. Türkiye'den Papua Yeni Gine'yi aramak için aşağıdaki adımları takip etmek yeterlidir;

Uluslararası çıkış kodu olan 00'ı tuşlayın. Hemen ardından Papua Yeni Gine'nin ülke kodu olan 675'i girin. Son olarak, aramak istediğiniz yerel telefon numarasını tuşlayarak aramanızı başlatın.

Bu basit adımlarla, Türkiye'den Papua Yeni Gine'ye veya başka bir ülkeye kolayca ulaşabilirsiniz.