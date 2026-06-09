69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 1 ton 916 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

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1 TON 916 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

1.458 ekip, 3 bin 659 personel, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlar sonucunda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.