6.ENFLASYON BELLİ OLUYOR! 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?

Yeni yılın ilk günlerinde ekonomi gündeminin odağında, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri yer alıyor. 2025'in Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık verilerin ardından, Aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.Açıklanacak bu kritik veri; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarını doğrudan belirleyecek. Zam sürecinde geri sayım sürerken, enflasyonun açıklanacağı tarih ve beklenen oranlar merak konusu olmaya devam ediyor.