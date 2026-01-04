6.ENFLASYON NETLEŞİYOR! 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Yeni yılın ilk günlerinde ekonomi gündeminin odağında, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri yer alıyor. 2025'in Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık verilerin ardından, Aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.Açıklanacak bu kritik veri; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarını doğrudan belirleyecek. Zam sürecinde geri sayım sürerken, enflasyonun açıklanacağı tarih ve beklenen oranlar merak konusu olmaya devam ediyor.
Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.
2025 Kasım: 0,87
2025 Ekim: Yüzde 2,55
2025 Eylül: Yüzde 3.23
2025 Ağustos: Yüzde 2,04
2025 Temmuz: Yüzde 2,06
5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu yıllık enflasyonun yüzde 31,17 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda 6 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 12,42 olarak hesaplanıyor.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 civarında tamamlanacağı yönündeki açıklaması dikkate alındığında, 6 aylık artış oranı yaklaşık yüzde 12,28 seviyesinde oluşuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" demişti.
Bu kapsamda ise kümülatif oran yüzde 11,42 olacak.