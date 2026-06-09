7 aylık hamile eşini dizlerinden vurmuştu! Talihsiz kadın kabus dakikalarını anlattı: Yapma derken hedef alıp…

KISKANÇLIKTAN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Sanık Abdullah A., 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Eşine karşı 'Kasten yaralama', eşinin yanında bulunan teyzesi Nergis Y.'ye karşı ise 'Silahla tehdit' suçlarından savunma yaptı. Savunmasına yüzde 70 engelli olduğunu söyleyerek başlayan Abdullah A., "Eşim olay tarihinde 38 haftalık hamileydi. 6-7 yıllık evliyiz, bu evlilikten 3 çocuğumuz var. Evlendiğimizden beri eşimle sorunlar yaşıyoruz, 4 sene önce anlaşmalı boşanma davası açtık. Dava devam ederken boşanmaktan vazgeçtik. Olaydan 1 hafta önce taşınmaya karar verdik, taşınma eşime zor olacağı için kaynanamın evine gönderdim. Olaydan 1 gün önce eşim beni annesinin evine yemeğe çağırdı, beraber yemek yedik. Eşim, 'Tuvalet, banyo kirli ev sahibi gelmeden önce temizle' dedi. Eve geldim, eşim gece 11.30 gibi beni ardı, 10- 15 dakika sohbet ettikten sonra telefonu kapattık. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlamıştım, eşim sürekli 'ruh hastası' diyordu. Hastaneye gittim, bana doktor ilaç verdi. Ertesi gün eşim ve teyzesi eve geldi. Sonra eşimin telefonu çaldı, 'Kim aradı' dedim, 'Beyaz eşya servisi' dedi. 'Beyaz eşyaları aldığım mobilya dükkanını aradım, durumu izah ettim, böyle bir firmayla çalışmadıklarını, başka lojistik firma ile çalıştıklarını söyledi. Eşimle gerildik. Bana, 'Yeter lan sen zaten delisin, beni de mi delirteceksin, gebersen de kurtulsam senden' dedi" diye konuştu.

'YERE DOĞRU İKİ EL ATEŞ ETTİM'

Evde silahı olduğunu kaydeden Abdullah A., "Ben de o anlık öfkeyle silahı getirip, mermileri doldurup kafama dayadım. Eşim. 'Ne yapıyorsun, kendini geberteceksen git başka yerde gebert' dedi. Ben de sinirimi alamadım, yere doğru iki el ateş ettim, sonra evden çıkıp başka bir yere gittim. Gittiğim yerde farklı numaralar aradı, aramalara döndüğümde emniyetten aradıklarını öğrendim. Eşim telefonunu kendi verdi, Nergis'e bir şey yapmadım. Böyle bir durumda olmaktan pişmanım. Olaydan sonra eşimle barıştık. Böyle bir şey olacağını bilseydim ateş etmezdim, eşimi hedefleyerek sıkmadım, yere doğru ateş ettim. Kaygı ve anksiyete bozukluğu tedavisi görüyorum. Cezaevine girdiğimden beri ilaç kullanmıyorum. Doğuştan Akdeniz anemisi hastasıyım, her ay düzenli kan alıyorum" dedi.