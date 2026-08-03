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Giriş Tarihi: 3.08.2026 09:36

7 Aylık hamile kadın balkondan düşerek öldü: Şüpheli ölümle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Bursa’da 7 aylık hamile 35 yaşındaki yabancı uyruklu Ekram Hassam, apartmanın 3’ncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından kadının birlikte yaşadığı ve madde bağımlısı olduğu belirtilen 37 yaşındaki F.S gözaltına alındı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
7 Aylık hamile kadın balkondan düşerek öldü: Şüpheli ölümle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan, Durmuş Sokakta yaşadığı apartmanın 3'ncü katının balkonundan düşerek beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne adayının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen bir kadının, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim" diyerek gözyaşı dökmesi dikkat çekerken, Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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7 Aylık hamile kadın balkondan düşerek öldü: Şüpheli ölümle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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