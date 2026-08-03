7 Aylık hamile kadın balkondan düşerek öldü: Şüpheli ölümle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan, Durmuş Sokakta yaşadığı apartmanın 3'ncü katının balkonundan düşerek beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne adayının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen bir kadının, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim" diyerek gözyaşı dökmesi dikkat çekerken, Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.