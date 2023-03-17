7 bin üyesi bulunan ’Hatay Rönesans Sitesi Haberleşme Ağı’, kayıp yakınlarını arayanlara umut oldu



'RÖNESANS REZİDANS AİLEMİZ OLDU'

Depremzedelere bu şekilde yardım edebildiklerini belirten Ali Serin de, "Yurt dışında yaşadığımız depremzedeler için bir şeyler yapmak istedik ve elimizden bu geldi. Aslında ilk başta grubu arkadaşımızın ailesini bulmak için oluşturmuştuk ama geldiğimiz noktada Rönesans Rezidans'takiler ailelerimiz gibi oldu. Kayıplar bulunduğunda hep beraber ağlıyoruz. Gerçekten sosyal medyada aktif insanlar değiliz. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ama keşke bu noktada bizlere gerek kalmadan çözülebilseydi. Elimizi taşın altına koyduğumuz için vicdanımız rahat. Kayıp listesinde yer alan vatandaşlardan haber alınması durumunda grupta bulunan yakınları bize bilgi veriyor. Biz de bu şekilde listeyi güncelliyoruz. Bu grupta teyitsiz paylaşımlar yapmıyoruz" diye konuştu.