7 bin yıllık surlar aslına dönüyor

Diyarbakır’da büyük bir hassasiyetle aslına uygun olarak restore edilen tarihi surların yeni hali göz kamaştırıyor
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'ın tarihi surlarında başlatılan restorasyon çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Terör olayları ile çarpık yapılaşmadan dolayı büyük bir zarar gören 7 bin yılı aşkın geçmişe sahip tarihi yapıda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Sur'larda Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında Nur, Yedikardeş, Ulubeden (Evlibeden), Keçi Burcu ve Urfakapı aslına uygun olarak yenilenirken, bir dönem insanların gitmeye korktuğu yerler de aydınlatma çalışmaları ile göz kamaştırıyor. Tarihi burçların içini en iyi şekilde göstermek için aydınlatmada hassas bir şekilde çalışan ekipler, yapının özgünlüğüne zarar vermeden, özgün renk ve dokusunu yansıtacak gün ışığı aydınlatma tonunu kullandı. Kablolar ve elektrik tesisatının yapıya zarar vermemesi için özel tekniklerle döşeme işlemi gerçekleştirildi.