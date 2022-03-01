Haberler Yaşam Haberleri 7 bin yıllık surlar aslına dönüyor
Giriş Tarihi: 2.3.2022

7 bin yıllık surlar aslına dönüyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
7 bin yıllık surlar aslına dönüyor

Diyarbakır’da büyük bir hassasiyetle aslına uygun olarak restore edilen tarihi surların yeni hali göz kamaştırıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'ın tarihi surlarında başlatılan restorasyon çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Terör olayları ile çarpık yapılaşmadan dolayı büyük bir zarar gören 7 bin yılı aşkın geçmişe sahip tarihi yapıda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Sur'larda Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında Nur, Yedikardeş, Ulubeden (Evlibeden), Keçi Burcu ve Urfakapı aslına uygun olarak yenilenirken, bir dönem insanların gitmeye korktuğu yerler de aydınlatma çalışmaları ile göz kamaştırıyor. Tarihi burçların içini en iyi şekilde göstermek için aydınlatmada hassas bir şekilde çalışan ekipler, yapının özgünlüğüne zarar vermeden, özgün renk ve dokusunu yansıtacak gün ışığı aydınlatma tonunu kullandı. Kablolar ve elektrik tesisatının yapıya zarar vermemesi için özel tekniklerle döşeme işlemi gerçekleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye taraf tutmak zorunda değil
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan çağrı: Geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor, kupada yarı finalde! İşte turu getiren goller...
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
BM'den mültecilere yönelik çifte standarda sert tepki: Kimliklerini ne olduğu, nereden geldikleri önemli değil
İsrail savaştan kaçan Ukraynalıları geri gönderdi
ARKADAŞINA GÖNDER
7 bin yıllık surlar aslına dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA