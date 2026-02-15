7 binden fazla nadir hastalık var

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, KKTC'de farklı ülkelerden yaklaşık 300 hematoloji uzmanı ve araştırmacıyı bir araya getirdi. Kongredeki 50'nin üzerinde bilimsel oturumda nadir hematolojik hastalıklardaki son gelişmeler ele alındı. Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Türkiye'nin hematolojik kanserlerin tanı ve tedavisinde Batı Avrupa standartlarını yakaladığını, bazı alanlarda ise bu seviyeyi aştığını vurguladı. Özellikle hücresel tedaviler, kemik iliği nakli, hedefe yönelik ilaçlar ve klinik araştırmalar alanında önemli ivme kazanıldığını ifade eden Altuntaş, "Türkiye gelişmiş kemik iliği nakli altyapısı, artan genetik test kapasitesi, klinik araştırma ağı ve akademik birikimiyle nadir hematolojik hastalıklar alanında bölgesel referans merkez olabilecek potansiyele sahip" ifadesini kullandı.

SANILANDAN DAHA YAYGIN

Dünya genelinde 300 milyondan fazla insanın nadir hastalıklarla yaşadığını söyleyen Altuntaş, "Tanımlanmış 7 binden fazla nadir hastalığın yaklaşık yüzde 70'i çocuklukta başlıyor, önemli kısmı genetik köken taşıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyon yeni hematolojik kanser vakası görülürken 700 binden fazla kişi hematolojik maligniteler nedeniyle yaşamını kaybediyor. En kritik sorun tanı gecikmesi oluyor. Uluslararası veriler, nadir hematolojik hastalıklarda doğru tanıya ulaşmanın ortalama 5-7 yıl sürebildiğini gösteriyor. Tanı gecikmesi yalnızca tıbbi değil psikososyal, ekonomik açıdan da ağır yük oluşturuyor" dedi.