7 gün 24 saat alarm

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara
, Ege
ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirtti. Yumaklı, vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakmama, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmama ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi
'ne bildirme çağrısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün MEUS sistemi, 72 saatlik verilerle yangın tehlikesini belirliyor. OGM, 2026 hazırlıkları kapsamında 11 yeni konuşlanma noktası oluştururken Bolu
, Konya, Denizli, Balıkesir ve Manisa'da 5 toplanma merkezi kurdu. Ormanlar İHA'lar, gözetleme kuleleri ve devriye ekipleriyle 7 gün 24 saat izleniyor. Yapay zekâ destekli sistemle yangın riskinin 7 gün önceden tahmin edilmesi hedefleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör