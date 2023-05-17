7 gün arayla 105 daire satacak

İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının kötü yönetimi büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerini iflasın eşiğine getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketleri iş yaptırdıkları müteahhitlere hakkedişlerini ödeyemezken çalışanlarına da toplu sözleşmeden doğan farkları aradan haftalar geçmesine rağmen yatıramadı.

7 GÜN ARAYLA 105 DAİRE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir yandan yerli ve yabancı finans kuruluşlarından sık sık kredi çekip belediyenin borçlarına yenilerini eklerken diğer yandan da yine mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarmaya başladı. Geride kalan 4 yıllık süreçte 1000'in üzerinde daire ile arsa satan Soyer son olarak İzmir'in Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesindeki 65 daireyi satışa çıkardığını duyurdu. Satışların 25 Mayıs tarihinde belediye encümeni aracılığı ile gerçekleşeceği duyuruldu. Soyer 18 Mayıs yani bugün de içinde depremzedelerin bulunduğu Yaşar Kemal Mahallesindeki 40 dairenin satışını yapacak. Böylece Büyükşehir Belediyesi 7 gün arayla 105 daireyi satarak elden çıkarmış olacak.

ÇEŞME'DE DENİZE YAKIN İKİ ARAZİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sonra bir satış haberi de Çeşme'den geldi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın talimatı ile Ilıca mahallesinde denize yakın iki kupon arsa satışa çıkarıldı. Ilıca Mahallesi'ndeki 8877 ada 1 parseldeki bin 835 metrekare ile 8878 ada 1 parseldeki bin 724 metrekarelik iki bitişik arazi için muhammen bedel 106 milyon 682 bin TL olarak belirlendi. Satışlar 29 Mayıs'ta kapalı zarf usulüyle gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 3 milyon 200 bin TL geçici teminat yatırması gerekiyor.