7 ilde alevlerle amansız mücadele

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
, arazözlerin Aksaz bölgesindeki orman yangınına müdahale etmek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Balıkesir'in Burhaniye, Altıeylül ve Sındırgı ilçelerindeki orman orman yangınları da kontrol altına alındı. Kocaeli Gebze'deki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Beylikdağı Kent Ormanı'nda çıkan yangı ile Antalya Kemer, Kastamonu ve K.Maraş'ta çıkan orman yangınları da havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.