Haberler Yaşam Haberleri 7 milyar 640 milyon TL'lik bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.09.2026 15:46

7 milyar 640 milyon TL'lik bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen bahis çetelerine yönelik operasyonda, 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında, 7 milyar 640 milyon 332 bin TL’lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
7 milyar 640 milyon TL’lik bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı
  • ABONE OL

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler çalışmaları kapsamında Tarsus'ta bir bahis şebekesi belirledi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıklarını tespit etti. Belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 42 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 8 şüphelinin arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, şüphelilerin hesaplarında 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacminin olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

#MERSİN #TARSUS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
7 milyar 640 milyon TL'lik bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA