7 milyar 640 milyon TL’lik bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler çalışmaları kapsamında Tarsus'ta bir bahis şebekesi belirledi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıklarını tespit etti. Belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 42 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 8 şüphelinin arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, şüphelilerin hesaplarında 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacminin olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.