7 Ocak Eşref Rüya yeni bölüm bu akşam yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya, her hafta Çarşamba günü Kanal D'de izleyici karşısına çıkıyor. Ancak 7 Ocak 2026 tarihli yayın akışında dizinin yer almaması, yeni bölümle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dizinin takipçileri, "Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, neden yok?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Eşref Rüya dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
7 Ocak 2026 Kanal D yayın akışına göre, dizi saatinde Eşref Rüya'nın tekrar bölümü yayınlanacak.
Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere kısa bir yayın arası verildi. Bu nedenle televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini ekrana taşımıyor. Eşref Rüya dizisi de bu kapsamda 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.
Eşref Rüya dizisinin 28. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (tekrar)
23:15 Beyaz'la Joker
01:45 Titana Saldırı
03:15 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
Nisan kaçırılıyor!
Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.