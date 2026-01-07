7 Ocak Kuruluş Orhan yeni bölüm bu akşam yok mu? Kuruluş Orhan 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak sürüyor. 7 Ocak 2026 ATV yayın akışının açıklanmasıyla birlikte dizinin bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Yayın planındaki değişiklikler sonrası izleyiciler, "Kuruluş Orhan bu hafta var mı, yok mu, neden yok?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?