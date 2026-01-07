Haberler Yaşam Haberleri 7 Ocak Kuruluş Orhan yeni bölüm bu akşam yok mu? Kuruluş Orhan 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 7.01.2026 14:59

7 Ocak Kuruluş Orhan yeni bölüm bu akşam yok mu? Kuruluş Orhan 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan Çarşamba günleri izleyici ile buluşuyor. Başrolünde Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler, 7 Ocak 2026 ATV yayın akışını yakından takip ediyor. Yayın akışında yaşanan değişikliklerin ardından, “Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu, neden yok?” soruları yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

7 Ocak Kuruluş Orhan yeni bölüm bu akşam yok mu? Kuruluş Orhan 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
  • ABONE OL

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, her Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler, 7 Ocak 2026 ATV yayın akışında diziyi göremeyince "Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu, neden yok?" sorularını sormaya başladı. Dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ ORHAN BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Kuruluş Orhan dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

7 Ocak 2026 ATV yayın akışına göre, dizi saatinde Kuruluş Orhan'ın özel bölümü yayınlanacak.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Orhan dizisinin 10. yeni bölümü 14 Ocak Çarşamba günü ATV akranlarında olacak.

7 OCAK 2026 ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan-Özel Bölüm
23:20 Çakallarla Dans 4
02:45 Bir Gece Masalı
04:20 Kardeşlerim

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
7 Ocak Kuruluş Orhan yeni bölüm bu akşam yok mu? Kuruluş Orhan 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz