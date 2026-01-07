Haberler Yaşam Haberleri 7 Ocak Sahipsizler yeni bölüm bu akşam yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler, Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, 7 Ocak 2026 tarihli Star TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin gündemine girdi. Yayın akışındaki değişikliğin ardından dizinin takipçileri, “Sahipsizler bu hafta var mı, yok mu, neden yok?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sahipsizler yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Star TV'nin Çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Sahipsizler, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak 7 Ocak 2026 Star TV yayın akışında yapılan güncelleme, dizinin yayın durumunu gündeme taşıdı. Bunun üzerine izleyiciler, Sahipsizler bu hafta yayınlanacak mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

SAHİPSİZLER BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Sahipsizler dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

7 Ocak 2026 Star TV yayın akışına göre, dizi saatinde Sahipsizler'in tekrar bölümü yayınlanacak.

SAHİPSİZLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere kısa bir yayın arası verildi. Bu nedenle televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini ekrana taşımıyor. Sahipsizler dizisi de bu kapsamda 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

Sahipsizler dizisinin 44. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

7 OCAK 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (tekrar)

23:30 Düğüm Salonu

01:30 Düğüm Salonu

