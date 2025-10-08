7 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda 78 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Muğla'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri, Kırklareli'nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da zor durumdakilere yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.