7 yaşındaki çocuğu kuduz köpek ısırdı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz bir kuduz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki A.U., Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ısırıklar bulunan çocuğa, tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. A.U.'nun ağabeyi Şerif U., "Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı. Aynı sokak köpeğinin daha önce de 2 kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya gelen 2 kişi de köpekten zor kurtulduklarını söyledi. Kardeşimin gözünde bir problem olma ihtimali var" dedi. Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ da şunları kaydetti: "Köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlayamayabilir. Yakından izleyeceğiz. Herhangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız."