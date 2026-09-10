7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! FETÖ firarisi gizli bölmeden çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu örgüt üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kararı bulunan S.D.'nin saklandığı adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda S.D., saklandığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde S.D.'nin örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı, kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt içerisinde "Uğur" kod adını kullandığı ve "örgüt abisi" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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