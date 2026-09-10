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Giriş Tarihi: 10.09.2026 18:05

7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! FETÖ firarisi gizli bölmeden çıktı

Ankara’da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi S.D., polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı gizli bölmede yakalandı. Örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen S.D.’nin ByLock kullanıcısı olduğu ve “Uğur” kod adıyla örgüt abiliği yaptığı tespit edildi.

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UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! FETÖ firarisi gizli bölmeden çıktı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu örgüt üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kararı bulunan S.D.'nin saklandığı adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda S.D., saklandığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde S.D.'nin örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı, kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt içerisinde "Uğur" kod adını kullandığı ve "örgüt abisi" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA

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7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! FETÖ firarisi gizli bölmeden çıktı
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