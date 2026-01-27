7 yıl önce hibe edilen ambulans öz sermaye diye sunuldu

Yaklaşık 7 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından Ardahan Belediyesi'ne hibe edilen ambulans, aradan geçen yılların ardından yalnızca rengi değiştirilerek yeniden kamuoyuna servis edildi. Ancak paylaşımda söz konusu araç, "can dostlarımız için öz sermayemizle aldığımız aracımız, belediyemize hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların dikkatini çeken en önemli detay ise ambulansın plakası ve aracın birebir aynı olması oldu. Değişen tek unsur boyasıyken, anlatılan hikâye tamamen farklıydı.

GERÇEKLER BOYA İLE DEĞİŞİR Mİ?

Kamuoyunda yükselen tepkiler, şu soruları gündeme taşıdı: Hibe yoluyla belediyeye kazandırılan bir kamu aracı, "öz sermaye" olarak sunulabilir mi? Boyası değiştirilen bir araç, geçmişi de silebilir mi? Kamuoyunun hafızası bu kadar mı kısa sanılıyor?

ŞEFFAFLIK MI, ALGI YÖNETİMİ Mİ?

Kamu kaynaklarının kullanımı, şeffaflık ve doğruluk ilkesini zorunlu kılar. Özellikle resmi belediye hesaplarından yapılan paylaşımlarda kullanılan ifadelerin, gerçeği yansıtması beklenir. Aksi halde bu durum, bilgilendirme değil algı yönetimi olarak değerlendirilir. Ardahan kamuoyu şimdi net bir açıklama bekliyor: Bu paylaşım bir iletişim hatası mı, yoksa bilinçli bir algı çalışması mı? Vatandaşlar, gerçeğin üzerinin boya ile kapatılamayacağını ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin belediyelerin en temel sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor.