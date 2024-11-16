7 yıl sonra ilk kez duydu

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan Aydın çiftinin 4 yaşındaki oğulları Erdem bir AVM'de oyun alanının ikinci katından sert zemine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğunun yalnızca kolunda kırık olduğu söylenirken acı gerçek olaydan birkaç gün sonra ortaya çıktı. Anne Demet Aydın, çocuğuyla oyun oynarken sol kulağının duymadığını fark etti. Bu durum üzerine hastaneye gittiklerinde ise düşme sonrası Erdem'in sol kulağında yüzde 90 duyma kaybı meydana geldiğini öğrendi.Erdem için her türlü tedavi yöntemini denese de çözüm bulamadı. Aradan geçen 7 yıla rağmen Erdem'in sağlığına kavuşabilmesi için mücadele eden aile son çare olarak atlas terapiyi denemeye karar verdi. Fizyoterapist Eren Mehmet Bozoğlu ile yolları kesişen aile 'mucize 'olarak nitelendirdikleri bir şekilde terapi sonrası Eren'in duymaya başladığını ifade etti. 11 yaşında duymaya başlayan Aydın, "Dünyalar benim oldu. Sessizlik son buldu. Fenerbahçe maçına giderek o sesleri duymak istiyorum" dedi. Atlas terapi, omurganın en üst segmenti olan ve kafatasını destekleyen birinci boyun omuru C1 üzerine odaklanan bir manuel terapi yöntemi.