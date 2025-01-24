7 yıl sonra gelen mutluluk

İzmir'de tümör nedeniyle organ bağışı bekleyen emekli polis Hüseyin Cantorun (57), 7 yıl sonra kadavradan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Nakil için Ege Bölgesi'ndeki çok sayıda hastaneye başvuran Cantorun'a uyumlu organ, 7 yıl sonra Denizli'de bulundu. Hüseyin Cantorun, 14 Ocak'ta kadavradan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Cantorun, "Yıllarca organ nakli için bekledim, sonunda nakil gerçekleşti. Yeni yeni toparlanıyorum. Artık daha sağlıklı olduğumu hissediyorum. Yeni bir hayata başladım. Benim gibi olanlar hiç pes etmesinler" dedi. DHA