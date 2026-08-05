Konya'da Cihanbeyli ilçesi Köprübaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kafede 29 Temmuz'da meydana gelen olayda Rüya Tekkurt (45), âşığı olan kuzeni Selim Tekkurt'un (35) bıçaklı saldırısına uğradı. 7 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi genç kadın ölümden dönerken, saldırgan kuzen Selim Tekkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisinin ardından taburcu edilen genç kadın, yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı.

Fransa'dan tatile gelen ve saplantılı kuzeni tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Tekkurt, "Ben onun ablası sayılırım ama o bana yıllardır platonik aşk besliyor. Ben cevap vermedikçe sosyal medya hesaplarından fotoğraflarımı ve numaralarımı paylaşıyordu. Defalarca kez şikâyet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Cezaevine girip çıktı ama tehditleri hiç bitmedi. 7 yıldır hayatımı zindana çevirdi. Bir gün cezaevinden çıkarsa bana ya da çocuklarıma zarar verebilir. İçeriden çıkamasın, şikâyetçiyim" diye konuştu.