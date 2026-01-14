70 il dondu 36 ilde okullar tatil

Kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Karla birlikte soğuğun da hâkim olduğu Türkiye'de, önceki gün 81 ilin 70'inde sıcaklık sıfırın altına düştü. En soğuk yer ise eksi 19.9 ile Van Çaldıran oldu. En sıcak illerden Malatya'nın Pötürge ilçesinde kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de 50 santimetreyi aştı.

Hakkâri Yüksekova'da ise merkezde 1, yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştı. Bursa'da dün sabah etkili olan ve aralıklarla 6 saat süren kar yağışı, kenti beyaza bürürken, Uludağ'daki kar kalınlığı da bir metreye yaklaştı. Kar yağışı Bolu, Sakarya ve Kocaeli'nde de etkili oldu. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Birçok ilde binlerce köy yolu da kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için canla başla çalıştı. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kara saplanan otomobilde mahsur kalan ve yanlarında 5 aylık bebekleri bulunan aile, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde köyde mahsur kalan diyaliz hastası yaşlı kadın, 30 santimetre karda kurtarıldı. Öte yandan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 36 ilde okullar bugün tatil edildi.

Ali ALTUNTAŞ- Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU-Hüseyin KAÇAR-Özgür ÖZDEMİR-Erdoğan ÖZTÜRK-Musa DÜZENCİ-Ceren ÇALIŞKAN/SABAH