70 kez ameliyat oldu, 5 yıl tedavi gördü... Şimdi hedefi Ampute Milli takımı

O süreçten sonra yaklaşık 70 kez ameliyat geçiren ve 5 yıl tedavi gören Hacıoğlu, tedavisinin ardından okuluna devam etti. Lise 2.ci sınıfta okulu bırakan Hacıoğlu, bir süre çobanlık yaptı, sonra da bir dershanede temizlik işi yapmaya başladı. Hacıoğlu, 7 yıl önce Sakarya'da Ampute futbolu ile tanıştı. 6 yıl Sakarya Ampute takımında top oynayan Hacıoğlu'nun hayali ve amacı ise Ampute Milli takımında oynamak, Türk Milli takımı formasını giymek, buradan gelecek yardım parasını ise "Kelebek Çocuklar Derneğine" bağışlamak"