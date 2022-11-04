70 kez ameliyat oldu, 5 yıl tedavi gördü... Şimdi hedefi Ampute Milli takımı

1994 yılında Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit köyünde dünyaya gelen Osman Hacıoğlu, ailesiyle birlikte Sakarya'ya giderek orada yaşamaya başladı. Orada ilkokula başlayan ve 4.sınıfa giden Hacıoğlu, arkadaşlarıyla oyun oynarken elektrik direğine tırmandı.
O anda elektrik akımına kapılan Hacıoğlu, kasığından itibaren sağ ayağını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Hacıoğlu ameliyata alındı. Hacıoğlu'na abisinin ayağından alınan doku nakledildi.
O süreçten sonra yaklaşık 70 kez ameliyat geçiren ve 5 yıl tedavi gören Hacıoğlu, tedavisinin ardından okuluna devam etti. Lise 2.ci sınıfta okulu bırakan Hacıoğlu, bir süre çobanlık yaptı, sonra da bir dershanede temizlik işi yapmaya başladı. Hacıoğlu, 7 yıl önce Sakarya'da Ampute futbolu ile tanıştı. 6 yıl Sakarya Ampute takımında top oynayan Hacıoğlu'nun hayali ve amacı ise Ampute Milli takımında oynamak, Türk Milli takımı formasını giymek, buradan gelecek yardım parasını ise "Kelebek Çocuklar Derneğine" bağışlamak"
TEK HAYALİM AMPUTE MİLLİ TAKIMINDA OYNAMAK
Yaşadığı dram dolu hayatını SABAHA anlatan Osman Hacıoğlu, "Küçük yaşta arkadaşlarımla oyun oynarken elektrik direğine tırmandım. O anda elektrik akımına kapılarak, kasığımdan itibaren sağ ayağım yandı. Hastaneye gittiğimde artık sağ ayağım yoktu. Abimin ayağından alınan doku bana nakledildi. 5 yıl sürekli tedavi gördüm, yaklaşık 70 kez ameliyat oldum. Hayatım hastanelerde geçti ama yılmadım. Tedavi sürecimden sonra okumaya devam ettim. Lise 2.sınıfta okulu bıraktım. Çobanlık yapmaya başladım. Daha sonra ise bir dershanede temizlik işi yaptım. Aklımda hep futbol oynamak vardı. Sakarya'da Ampute takımına kaydoldum. Orada 6 yıl top oynadım. Hayalim Ampute Milli takımında oynamak, Türki milli takımı formasını giymek ve buradan gelecek yardım parasını ise 'Kelebek Çocuklar Derneğine" bağışlayacağım' dedi.