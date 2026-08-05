700 kiloluk boğasının saldırısına uğrayan adam ölümden döndü: "Bana hiç böyle davranmamıştı!"

"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Hastanede tedavisi süren Zeki Haninoğlu, yaşadığı olayı şaşkınlıkla anlatarak "Yıllardır beslediğim boğam bana hiç böyle davranmamıştı. Ekmek vermiştim, bir anda saldırdı. Boynuz darbeleriyle beni metrelerce fırlattı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" dedi.



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