700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kartepe'de önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre ekipler, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.