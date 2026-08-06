71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 832 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Muğla, Sakarya, Kocaeli, Diyarbakır, Eskişehir, Manisa, Malatya, Mardin, Denizli, Tekirdağ, Van, Kahramanmaraş, Uşak, Aydın, Çanakkale, Batman, Kayseri, Düzce, Kütahya, Ordu, Adıyaman, Çorum, Kırklareli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta, Niğde, Osmaniye, Bitlis, Zonguldak, Edirne, Aksaray, Elazığ, Muş, Rize, Yalova, Ağrı, Karaman, Sinop, Sivas, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Erzurum, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Trabzon, Amasya, Bayburt, Bolu, Burdur, Erzincan, Hakkâri, Karabük, Kilis, Nevşehir, Şırnak ve Tokat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1.302 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 844'ü tutuklanırken, 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

832 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

1.955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlar sonucunda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425 bin 419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.