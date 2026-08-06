Haberler Yaşam Haberleri 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 832 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.08.2026 11:11

71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 832 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 71 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. 10 gündür düzenlenen operasyonlar kapsamında Operasyonlar sonucunda 832 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1.302 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 844’ü tutuklanırken, 140’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SENA UYANER SENA UYANER
71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 832 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
  • ABONE OL

Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Muğla, Sakarya, Kocaeli, Diyarbakır, Eskişehir, Manisa, Malatya, Mardin, Denizli, Tekirdağ, Van, Kahramanmaraş, Uşak, Aydın, Çanakkale, Batman, Kayseri, Düzce, Kütahya, Ordu, Adıyaman, Çorum, Kırklareli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta, Niğde, Osmaniye, Bitlis, Zonguldak, Edirne, Aksaray, Elazığ, Muş, Rize, Yalova, Ağrı, Karaman, Sinop, Sivas, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Erzurum, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Trabzon, Amasya, Bayburt, Bolu, Burdur, Erzincan, Hakkâri, Karabük, Kilis, Nevşehir, Şırnak ve Tokat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1.302 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 844'ü tutuklanırken, 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

832 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

1.955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlar sonucunda 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425 bin 419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE BAŞKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 832 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA