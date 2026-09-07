71 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 ton 367 kilo uyuşturucu ve 4 milyon 34 bin hap ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerince 71 ilde geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlara 1.345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

TONLARCA UYUŞTURUCU, MİLYONLARCA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 894 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 424'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 93 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Uyuşturucunun birçok suçu besleyen karanlık bir ana damar olduğuna dikkat çekilerek, bu damarın kurutulması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.