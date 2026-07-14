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Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:39

71 yaşındaki adam kayalıklarda ölü bulundu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki Kemal Yılmaz'dan acı haber geldi. AFAD ekiplerinin drone destekli arama çalışmaları sonucunda Yılmaz'ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
71 yaşındaki adam kayalıklarda ölü bulundu
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Olay, Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Yılmaz'ın kaybolduğuna ilişkin yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından köy ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları kapsamında drone ile havadan tarama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Kemal Yılmaz'ın kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi bulunduğu alandan çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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71 yaşındaki adam kayalıklarda ölü bulundu
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