71 yaşındaki adam kayalıklarda ölü bulundu

Olay, Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Yılmaz'ın kaybolduğuna ilişkin yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından köy ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları kapsamında drone ile havadan tarama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Kemal Yılmaz'ın kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi bulunduğu alandan çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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