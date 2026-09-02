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Giriş Tarihi: 2.09.2026 11:41

72 bin uyuşturucu hapla yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, 72 bin uyuşturucu hapla suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
72 bin uyuşturucu hapla yakaladılar
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Ö.D. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 72 bin uyuşturucu hap, 8,51 gram Metamfetamin maddesi, 4,73 gram uyuşturucu ham maddesi, iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

#İSTANBUL

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72 bin uyuşturucu hapla yakaladılar
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