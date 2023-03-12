7.2 büyüklüğünde 80 yıl önce olan depremi yaşayanlar anlattı



Depremin yaşandığı tarihte 7 yaşında olduğunu belirten 87 yaşındaki Ali Canlı, "Bizim kaldığımız bina 2 katlı ahşap binaydı. Amcamlar ile altlı üstlü oturuyorduk. Evimiz ilçenin üst kısmında kayalıkların dibinde bulunuyordu. Buna rağmen deprem olduğunda evin kapısının arkası kısmı yarım metre toprakla doldu. Kapı açılmadı. Amcam babam zorla açtı. Bahçeye çadır yaptık. Bizim evimiz ahşaptı ama tuğladan yapılan tüm evler yıkılmıştı. 6 çadırda yaşadık. Sonra marangoz olan amcam ahşaptan tek katlı ev yaptı, iki hane 7 sene orada yaşadık" ifadelerini kullandı.

Her zaman için bir tedirginlik yaşadıklarını da belirten Ali Canlı, "Son yaşanan depremlerden de çok etkilendik. Binlerce insan hayatını kaybetti. Evler yıkıldı. Allah oradaki tüm insanların yardımcısı olsun" diye konuştu.