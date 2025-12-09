72 ilde uyuşturucu operasyonu: 970 gözaltı

umhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 72 ilde operasyon gerçekleştirildi. 1487 ekip ve 3 bin 712 personelin görev aldığı operasyonda 14 hava aracı, 52 narkotik köpeği kullanıldı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı. 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.