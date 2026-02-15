72 yaşındaki kadın Emine eş kurbanı oldu

Manisa
'da 83 yaşındaki koca, geçimsizlik yaşadığı yarım asırlık eşini, Sevgililer Günü'nde yatağında uyurken öldürdü. Manisa'da yaşayan Ercan Özer (83), Sevgililer Günü sabahı, uzun süredir geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun annesi eşi Emine Özer (72) yatağında uyuduğu sırada, bıçakla boğazını kesti. Ardından da torununu arayıp, 'Babaannenizi öldürdüm' diye haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Emine Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ercan Özer ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer'in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.