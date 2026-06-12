Haberler Yaşam Haberleri 72 yıl hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
Giriş Tarihi: 12.06.2026 22:40

72 yıl hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 59 yıl 8 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
72 yıl hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
  • ABONE OL

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. Yapılan çalışmalarda, "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 59 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 72 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIZILTEPE #MARDİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
72 yıl hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA