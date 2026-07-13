73 ilde uyuşturucu operasyonu: 985 kilogram uyuşturucu, 1,6 milyon hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerince son iki haftada 73 ilde "uyuşturucu madde satıcılarına" yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

985 KİLO UYUŞTURUCU, 1,6 MİLYON HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda toplam 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1.780 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 935'i tutuklanırken, 224'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

BİNLERCE POLİS GÖREV ALDI

Uyuşturucu operasyonlarına toplam 2 bin 670 ekipte görevli 6 bin 675 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 17 hava aracı ile 34 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK SÜRECEK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü vurgulanarak, güvenlik güçlerinin ülke genelindeki operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.